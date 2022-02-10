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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 10:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 10 Şubat Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2022...
10 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Bu sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 9°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
- MUĞLA °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 15°C
- Parçalı çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu
- ANTALYA °C, 15°C
- Parçalı bulutlu
- ISPARTA °C, 3°C
- Parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, doğusu ile Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KAYSERİ °C, 2°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- KONYA °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 4°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- DÜZCE °C, 7°C
- Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı KASTAMONU °C, 4°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 7°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- TOKAT °C, 5°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
- TRABZON °C, 7°C
- Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AĞRI °C, 2°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- ERZURUM °C, 3°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
- MALATYA °C, 6°C
- Çok bulutlu ve aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
- VAN °C, 4°C
- Çok bulutlu aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 8°C
- Çok bulutlu, yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 9°C
- Çok bulutlu, yağmurlu
- MARDİN °C, 7°C
- Çok bulutlu, yağmurlu
- ŞANLIURFA °C, 12°C
- Çok bulutlu, yağmurlu