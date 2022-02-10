Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar sanki yüzünü gösterdi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 10 Şubat Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Vatandaşlar 10 Şubat Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2022...

10 ŞUBAT 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Bu sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı KASTAMONU °C, 4°C Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu SAMSUN °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu aralıklı karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.