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    İlk cemre ne zaman düşecek?

    Kıştan yaza geçmenin sembolü olarak adlandırılan cemrenin ne zaman düşeceği merak konusu oldu. 3 kez düşecek olan cemreler sonrası havalar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor.
    • 28.12.2022 - 15:44
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    İlk cemre ne zaman düşecek?

    "Ateş", "kor" anlamına gelen cemre; önce havaya sonra suya ardından da toprağa düşecek.

    Sıcaklıkların artması anlamına gelen cemrelerin düşmesi sonrası, kış yerini yavaş yavaş bahara bırakıyor.

    İlk cemrenin düşmesi sonrasında da yavaş yavaş sıcak havaların etkisi hissedilmeye başlar.

    Bu ilk cemrenin ne zaman düşeceği halk arasında da merak edilmeye başlandı.

    Bu kapsamda da, "İlk cemre ne zaman düşecek?" sorusu da vatandaşların gündemine girdi.

    Peki, İlk cemre ne zaman düşecek?

    İlk cemre ne zaman düşecek?

    Kasım ayının 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.

    Cemrelerin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

    Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşecek.

    İlk cemre ne zaman düşecek? #1


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