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    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

    Sokak kısıtlamasına saatler kala, İstanbullular yollara düştü. Trafikte araç yoğunluğu yaşandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 17:37
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    İstanbul'da, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

    Saat 21.00'de başlayacak kısıtlama öncesi, D-100 karayolu Haliç mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Benzer görüntüler, Cevizlibağ'da da kaydedildi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74

    Kentteki yoğunluk, iş çıkış saatlerinde yüzde 74 olarak kaydedildi. Araç sıkışıklığının yaşandığı güzergahlar, İBB trafik yoğunluğu haritasına yansıdı.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Trafik, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala ana arterlerde durma noktasına geldi.

    Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Haliç'teki trafik yoğunluğu kameraya yansıdı.

    İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu ViDEO

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu #3

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