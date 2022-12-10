66 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 10 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

Bu akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın son çekilişi olan 10 Aralık 2022 Cumartesi çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

Büyük ikramiyenin 66.440.649 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Büyük ikramiyenin verilemediği çekilişte ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları şu şekilde.

Şans oyunu tutkunlarının yakında takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktadır.

İşte merakla beklenen 10 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

10 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları

Bu akşam gerçekleştirilecen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte şanslı numaralar..

1 - 41 - 59 - 63 - 65 - 86 Joker: 27 Süperstar: 60