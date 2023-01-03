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    İstanbul'da büyük kesinti!

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?
    • 03.01.2023 - 11:50
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    İstanbul'da büyük kesinti!

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde aksaklık yaşamamak için su ve elektrik kesintilerini öğrenmek istiyor.

    Su kesintisini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesine bakmak yetiyor.. İSKİ rutin olarak kesintileri yayınlıyor.

    Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayanlar, günlük olarak kesintilere ulaşma imkanına sahip.

    İSKİ'nin paylaştığı bu kesintiler, yine gün içerisinde arıza giderildikçe de güncelleniyor.

    Bu kesintileri öğrenmek isteyenler de "İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında suların ne zaman geleceğini öğrenmek için, aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

    İSTANBUL SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


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