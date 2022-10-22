Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Yılın ikinci tutulmasına doğru ilerlerken, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusu gündeme getirildi.

2022 yılının ilk Güneş Tutulması, 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti ve etkisi 6 ay kadar sürdü.

Yılın ikinci tutulmasına ise sayılı günler kaldı. Bu tutulmayı fazlası ile önemseyen astrologlar, Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşeceğini söyledi.

İlk tutulma Boğa burcuda gerçekleşmişti. Astrolojiye göre ise bu tutulmalar 6 aylık etkilerle devam ediyor.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma, Akprep ruhundan dolayı değiştirici ve dönüştürücü olacak.

Bu tutulmayı merak edenler ise "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusunu araştırmaya başladı.

Özellikle astrolojiye yakın ve ilgili olanlar, bu tutulmanın tarihini bilmek istiyor..

Peki, Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte yanıtı...

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Güneş Tutulması; İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Havanın açık olması durumunda Türkiye'den de izlenecek.