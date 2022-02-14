Bellona Yatak ile tüm Türkiye’ye bi’zindelik bi’rahatlık

Bellona Yatak ile tüm Türkiye’ye bi’zindelik bi’rahatlık

Yeni nesil B-Sleep uyku teknolojileri Bellona ve Bellona Yatak mağazalarında sizleri bekliyor

Ev modasında farklı tasarımları, çeşitliliği ve fonksiyonelliği iletüketicilerine herzaman zevkli alternatif ler sunan Bellona, uyku sağlığı ve uyku kalitesini önplanda tuttuğu BSleep Uyku teknolojilerini Bellona ve Bellona yatak mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Her günümüz farklı bir telaş ve farklı uğraşlarla geçerken, kimi zaman enerjimiz yetsede günün sonunda yatağımıza yorgun dönüyoruz. Buna günün stresi de eklenince iyi bir uyku daha çok önem kazanıyor. Türkiye’nin tanınmış markası Bellona da uyku kategorisinde de en iyiyi hedefliyor.

Marka hayat kalitemizi de etkileyen uykuya yönelik son dönemde yaptığı yatırımlar ve güçlü Ar-ge yapısı ile B-Sleep uyku teknolojileriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor.

İnovatif çalışmalarını derinleştirerek tüketicilerinin kaliteli bir uyku için farklı yatak konfors eviyesine duydukları ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatak modelleri ve Sleepti de yay teknolojisinden, hybrid süngere, biorytmicapreye kadar farklı arge teknolojileri üzerinde de alternatif modelleri geliştiriyor.

Uygulamaya alınan bu yenilik ve teknolojiler uluslararası üniversiteler ve akredite kuruluşlardan alınan laboratuvar sonuçları ile kanıtlanmış ve bilimsel çalışmalarla desteklenerek tüketicilerine sunuyor.