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    İstanbul'da yağmur etkili oluyor

    İstanbul'da yağmur etkili oluyor

    Meteoroloji'nin uyarıları ardından sabah saatlerinde yeniden başlayan yağmur şiddetini artırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 09:22
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    Türkiye güneşli geçen sonbahar günlerini geride bıraktı.

    Yağmurlu hava yurdu etkisi altına alırken Marmara Bölgesi de yağmura teslim oldu.

    Dün başlayan yağmur akşam saatlerinde etkili oldu.

    Şemsiyesiz evden çıkan İstanbullular sundurma altlarına sığınırken yağmur gece saatlerinde durdu.

    Yağmur şiddetini artırdı

    Meteorojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak yeniden başladı.

    Şiddetini her geçen dakika artıran yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

    Pazar günü olması sebebiyle mesai trafiği yaşanmasa da trafikte yağmurun etkisi görülüyor.

    İstanbul'da sağanak devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden  İstanbul dahil 18 il için uyarı yapıldı.

    İstanbul da yağmur etkili oluyor #1

    Meteorolojiden Marmara ve Batı Karadeniz için uyarı

    Açıklamada Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, etkisini artırarak bugün akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiği bildirildi.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre ise, sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

    Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Ege Denizi'nde fırtına beklentisi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

    İstanbul da yağmur etkili oluyor #2

    Batı Kadeniz'de şiddetli yağış

    Cumartesi günü Batı Akdeniz'de görülen kuvvetli yağışların bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak etkili olması bekleniyor.

    18 il için sarı kodlu uyarı

    Kuvvetli yağış ve rüzgarın beklendiği, sarı kodlu uyarı yapılan iller... MGM tarafından Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

    Sarı kodun anlamı

    Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

    İstanbul da yağmur etkili oluyor #3


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