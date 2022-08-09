Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 9 Ağustos Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu. Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ise güney ve batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak yer yer mevsim normalleri altına iniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 9 Ağustos 2022..

9 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Orta Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Zaman zaman fırtına seviyesine de çıkması beklendiğinden ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Bursa dolaylarında gök gürültülü sağanak yağış da etkili oluyor. Sıcaklık ise bölgede 32 ile 36 derece arasında ölçülüyor. Ege Bölgesinin kıyı kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri ise gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu yağışların Denizli ve Afyonkarahisar dolaylarında kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

kdeniz Bölgesinde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Bölgede sıcaklık en yüksek Adana çevrelerinde 35 derecelerde ölçülüyor. Antalya ve Hatay’da 29, Mersin’de 33 derecelik sıcaklık var. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor. İç Anadolu’da yağış batı kesimlerde etkili oluyor. Bölgenin kalanında hava az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 33 derecelerde ölçülüyor. Yağışın aynı alanda Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesinde de gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Sıcaklık Bolu’da 25, Samsun ve Trabzon’da 29 derece.

Doğu Anadolu’nun kuzeyinde dar bir alanda yağış bekleniyor. Bölgenin kalanında güneş görülüyor. Sıcaklık Kars ve Erzurum’da 29-31 derece, diğer kentlerde ise 36-37 derecelerde ölçülüyor.