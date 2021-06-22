65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi? Toplu taşımada son durum...

65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı bitti mi? Toplu taşımada son durum...

Pandemi tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için getirilen toplu taşıma yasağının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Peki toplu taşıma yasağı bitti mi?

Koronavirüs ile mücadelede belli yaş grubundaki vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken toplu taşıma araçlarını da kullanmalarına izin verilmiyor.

1 Haziran'da alınan yeni kademeli normalleşme kararları ve aşılama faaliyetleri ile birlikte bu risk grubundaki vatandaşlar yasakların kalkmasını bekliyordu.

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı, toplu taşıma yasağı kalktı mı, var mı soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmeye dair kararları duyurdu.

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65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı'nın ardından netleşti.

Haziran başında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, 65 yaş ve 18 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor” dedi. Bu bilgilere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma yasağının 1 Temmuz'da kaldırılması bekleniyor.

Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.