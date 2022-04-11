65 yaş ve üstü hacca gidemeyecek mi 2022?

65 yaş ve üstü hacca gidemeyecek mi 2022?

Pandemi kurallarının devam ettiği Suudi Arabistan'da 2022 hac ibadetinin kuralları açıklandı. Peki 65 yaş ve üstü hacca gidebilir mi? 65 yaş üzeri hacca gidemeyecek mi? İşte ayrıntılar...

Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle 2 yıldır hac ve umre ibadetlerini kabul etmediği Türkiye için kapılar açıldı.

İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmenin hayalini kuran milyonlarca vatandaş, 2022 hac kurallarını araştırıyor.

2022 yılı hac vazifesi içinse Suudi Arabistan kontenjan belirledi. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Salgın nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

Akıllarda yer alan soru ise "65 yaş ve üzeri hacca gidebilecek mi" oldu. Peki 2022 yılında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hacca gidebilir mi? İşte detaylar...

65 yaş ve üstü hacca gidemeyecek mi?

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı.

Kısıtlama nedeniyle hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.