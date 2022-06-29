Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 29 Haziran Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Kıyı Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Batı Akdeniz’de parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Yurdun kalanındaysa gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor ancak iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara, Orta ve Kuzey Ege’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 29 Haziran 2022..

29 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu ve yağışlı. Sıcaklık İstanbul’da 29, Edirne’de 33, Bursa’da 27 derece ölçülüyor. Ege Bölgesinde iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Sıcaklık kıyı kesimlerde 31-32, iç kesimlerde ise 24-25 derecelerde ölçülüyor. Perşembe günü gökyüzü durumunu koruyor, sıcaklıklar ise birkaç derece yükseliyor. Akdeniz Bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde hava yağışlı. Sıcaklık bölgede 31-33 derecelerde ölçülüyor. Perşembe günü yağış etkisini yitiriyor, bölge genelinde parçalı bulutlar görülüyor. İç Anadolu Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemde gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 24-25 derecelerde ölçülüyor, Perşembe ve Cuma adım adım yükseliyor.

Karadeniz Bölgesinde de gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Batı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışın yol açabileceği sel ve su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Doğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde 25, kalanında ise 29-30 derecelerde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 35-36 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.