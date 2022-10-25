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    Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

    Yılın ikinci tutulması Akrep burcunda gerçekleşecek. Tutulma saatini merak edenler ise "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 25.10.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:13
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    Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

    Yılın ilk tutulması Boğa burcunda 30 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti.

    Yılın ikinci Güneş Tutulması ise Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşecek ve etkileri 6 aya yayılacak.

    Asatroloji ile yakından ilgili olanların günlerdir yazıp çizdiği tutulma, herkesin merak ettiği konular arasına girdi.

    Parçalı Güneş Tutulması olarak kayıtlara geçecek olan bu olay, astroloji anlamında da kişileri yakından ilgilendiriyor.

    Burçları temsil eden ve burçlara yönelik etkileri getirecek olan bu tutulmanın satai ve zamanı da merak konusu.

    Bu kapsamda da, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusu gündem oldu.

    Peki, Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte yanıtı..

    Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

    Yılın ikinci Güneş Tutulması 25 Ekim 2022 tarihinde yani bugün gerçekleşecek.

    Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 saatleri arasında olacak. Maksimum evresi ise 13.50.

    Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? #1

    Türkiye'den izlenecek mi?

    Güneş Tutulması İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den görülecek.

    Türkiye'den ışığın olmadığı, şehir merkezlerinden uzak yerlerde izlenebilir


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