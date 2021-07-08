660'ıncısı düzenleniyor! Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi? Başpehlivanlık ödülü ne kadar?

660'ıncısı düzenleniyor! Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi? Başpehlivanlık ödülü ne kadar?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, güreş sporuyla ilgilenenler ve o tarihi havayı solumak isteyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi, ödülü ne kadar?

Türk milletinin en köklü spor geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu sene 660'ıncısı düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için gün sayılıyor.

Geçen bir buçuk yıllık sürenin ardından ise başpehlivanlık ödülü artırılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ne zaman yapılacağı ve ödül miktarı merak ediliyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Kırkpınar Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Peki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, seyircili mi? Başpehlivanlık ödülü ne kadar? İşte 2021 Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında detaylar...

660. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Kültürel mirasın edep ve adapla sergilendiği, yağın çayıra karıştığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Edirne'de gerçekleşecek.

Erler meydana ilk olarak 9 Temmuz Cuma günü çıkarken, başpehlivanlık müsabakaları 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

Başpehlivanlık müsabakalarında 40 dakika boyunca iki rakip birbirine üstünlük sağlayamazsa "altın puana" geçilecek. Bu bölümde puan alan galip sayılacak.

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ÖDÜLÜ NE KADAR?

2021 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 60 bin TL, ikinciye 38 bin TL, üçüncüye de 20 bin TL verilecek.

Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek ve 3 gün sürecek güreşlere 3 bine yakın pehlivan katılacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE SEYİRCİ OLACAK MI?

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını belirtti.

Aşı imkanlarının çoğalması, vaka sayısının azalması ve normalleşmeye geçilmesiyle 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildiğini kaydeden Gürkan, "Seyirci ve pehlivanlarda büyük bir özlem var. En çok merak edilen de Kırkpınar'a seyirci alınacak mı alınmayacak mı? Evet seyirci alınacak. 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınmasına izin verildi. Er meydanının 13 bin koltuk kapasitesi var, bu kapasitenin 3'te 1 oranı olan 4 bin 300 civarında seyirci alacağız." diye konuştu.

Gürkan, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi uyarınca maske, mesafe prensiplerine uyularak er meydanına seyirci alınacağının altını çizdi.