661'inci Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak

Edirne'de bu yıl 661'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacağı açıklandı.

661 yıllık gelenek bu yıl da devam ediyor.

Tarihin en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'de geri sayım başladı.

Tarihi organizasyonun 661'incisi 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp, 3 Temmuz pazar akşamı bitecek

3 ton zeytinyağı kullanılacak

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.

Kamyona yüklenen tenekeler dolusu yağlar, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

Bu yıl güreşlere 3 binden fazla pehlivanın başvuru yapması bekleniyor.



