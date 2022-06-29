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- 661'inci Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak
661'inci Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak
Edirne'de bu yıl 661'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacağı açıklandı.
- 29.06.2022 - 12:27
- Güncelleme : 29.06.2022 - 12:59
661 yıllık gelenek bu yıl da devam ediyor.
Tarihin en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'de geri sayım başladı.
Tarihi organizasyonun 661'incisi 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp, 3 Temmuz pazar akşamı bitecek
3 ton zeytinyağı kullanılacak
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.
Kamyona yüklenen tenekeler dolusu yağlar, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.
Bu yıl güreşlere 3 binden fazla pehlivanın başvuru yapması bekleniyor.