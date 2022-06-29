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    661'inci Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak

    Edirne'de bu yıl 661'si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacağı açıklandı.
    • 29.06.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:59
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    661'inci Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak

    661 yıllık gelenek bu yıl da devam ediyor.

    Tarihin en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'de geri sayım başladı.

    Tarihi organizasyonun 661'incisi 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp, 3 Temmuz pazar akşamı bitecek

    3 ton zeytinyağı kullanılacak

    661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak.

    Kamyona yüklenen tenekeler dolusu yağlar, Sarayiçi Er Meydanı'na getirildi.

    Bu yıl güreşlere 3 binden fazla pehlivanın başvuru yapması bekleniyor.

    661 inci Kırkpınar da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak #1

    661 inci Kırkpınar da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak #2

    661 inci Kırkpınar da pehlivanlar 3 ton yağ kullanacak #3


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