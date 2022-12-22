Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 22 Aralık Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 22 Aralık 2022...

22 Aralık 2022 Perşembe hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.

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