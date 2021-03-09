Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB e-sınav ehliyet sonuçları sorgulama ekranı

6 - 7 Mart tarihlerinde internet üzerinden yapılan ehliyet sınavına giren sürücü adayları, e-sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı?

2021 Mart ayı ehliyet sınavları, 6 - 7 Mart tarihlerinde koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşti.

Ehliyetini bir an önce alıp araç kullanmak isteyen sürücü adayları, Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Elektronik ehliyet sınavı sonucunu öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki, ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 MEB E-sınav ehliyet sonuçları sorgulama ekranı

EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları, koronavirüs pandemisi nedeniyle e-sınav sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavının ardından sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilmektedir.

Sürücü adayları, e-sınavın ardından sınav merkezindeki görevlilerden sınav sonuçları hakkında bilgi alabilmektedir. Sınav merkezi görevlileri, sınavı biten kursiyerlerin sonuçlarını elektronik ortamdan yazılı kağıda dökerek ilgili panolara asarak sürücü adaylarına bildirmektedir.

E-SINAV EHLİYET SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kursiyerler, e-sınav sonuçlarını sınava girdikleri merkezden, bağlı bulunduğu sürücü kursundan veya TC Kimlik no ve şifreleri ile ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından sorgulama yapmak suretiyle öğrenebilmektedir.

Kursiyerin kayıt yaptırdığı özel MTSK müdürlüğü de elektronik ehliyet sınav sonucuna ilişkin duyuru yapmaktadır. Elektronik ortamdan almış oldukları sınav sonuçlarına dair bilgileri kendi kursiyerlerine telefon veya SMS yoluyla aktarabilmektedir.

Her sorunun eşit puanda olduğu e-sınavda adaylar, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak suretiyle sınavda başarılı olmaktadır.

İlkyardım, Motor ve Trafik kurallarının yer aldığı sınavda başarılı olmak için alan fark etmeksizin en az 35 doğru cevap gerekmektedir.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ