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    Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

    Kar kalınlığının 54 santimetre olarak ölçüldüğü bölge, tatilcilerin akınına uğradı.
    • AA
    • 07.02.2021 - 16:20
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    Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

    Uludağ'da güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

    Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da tatilciler beyaz örtünün keyfini çıkarıyor.

    Yarıyıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler kayak, kızak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar motoru gezintileri düzenleniyor.

    KAR KALINLIĞI 54 SANTİM

    Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 54 santimetre ölçüldü.

    Jandarma ekipleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

    Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor ViDEO

    Uludağ da hafta sonu yoğunluğu #1

    Uludağ da hafta sonu yoğunluğu #2

    Uludağ da hafta sonu yoğunluğu #3

    Uludağ da hafta sonu yoğunluğu #4

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