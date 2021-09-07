Marmara Bölgesi'nde sıcaklık düşüyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşeceği tahmin edilirken, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi’nde parçalı, kuzeybatısında zamanla çok bulutlu hava bekleniyor.

Tekirdağ'ın kuzeyi ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

2-4 DERECENİN ALTINDA OLACAK

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.