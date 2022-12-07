7 ARALIK 2022 HAVA RAPORU I Gri gökyüzünden merhaba!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Aralık Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık 2022...

7 Aralık 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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