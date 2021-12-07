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    7 Aralık Salı 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Aralık 2021 Salı hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 09:30
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    7 Aralık Salı 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 7 Aralık 2021 Salı gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Aralık 2021...

    7 ARALIK 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    • BURSA °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • EDİRNE °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 9°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
    • MUĞLA °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    7 Aralık Salı 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
    • ANTALYA °C, 17°C
    • Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
    • HATAY °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ISPARTA °C, 11°C
    • Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    KONYA °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    SİVAS °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
    • KASTAMONU °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    • ORDU °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • RİZE °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • SAMSUN °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    • BİNGÖL °C, 13°C
    • Parçalı bulutlu
    • ERZURUM °C, 6°C
    • Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 6°C
    • Parçalı bulutlu
    • VAN °C, 11°C
    • Parçalı bulutlu

    7 Aralık Salı 2021: Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 14°C
    • Parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 14°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • SİİRT °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 16°C
    • Parçalı bulutlu

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