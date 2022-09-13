Haberler

Yaşam Haberleri

7 balık türünün avlanmasına ve satışına yasak getirildi

7 balık türünün avlanmasına ve satışına yasak getirildi

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından yapılan araştırma kapsamında 2017 yılında 'Büyük beyaz köpek' cinsine gelen yasağın ardından 6 balığın avlanması ve satışına da yasak getirildi.