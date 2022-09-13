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- 7 balık türünün avlanmasına ve satışına yasak getirildi
7 balık türünün avlanmasına ve satışına yasak getirildi
- 13.09.2022 - 18:04
- Güncelleme : 13.09.2022 - 18:08
1 Eylül tarihinde başlayan av sezonuyla birlikte yurt genelinde balıklar tezgahları süslemeye başladı.
Sezona balık bolluğuyla başlayan balıkçılar, birbirinden farklı balıklarla vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Öte yandan TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından yeni bir araştırma yapıldı.
7 balık türü koruma altında
Araştırma sonucunda 2017 yılında koruma altına alınan 'Büyük beyaz köpek' türünün ardından 'Akdeniz mercanı', 'Sarı deniz dalı', 'Beyaz deniz dalı', 'Mor deniz dalı', 'Beyaz çalı gorgonu' ve 'Deniz kulağı' da koruma altına alındı.
Söz konusu balıklar, dekorasyon amacıyla çıkarılarak satışa sunuluyordu.
7 balık türünün avlanmasına ve satışına yasak getirildi VİDEO
397 omurgasız tür tespit edildi
Yeni yasakla birlikte korallijen habitatların önemli türleri koruma altına alınmış oldu.
DHA'nın aktarımına göre; araştırmada, taş mercanla birlikte yaşayan 397 omurgasız tür tespit edildiği vurgulandı.
"Sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması önemli"
TÜDAV başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Denizlerin korunması ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir deniz ekosistemi bırakılması vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır ancak denizlerimizi bitiriyoruz." dedi.