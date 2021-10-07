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- 7 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
7 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 10:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 7 Ekim 2021 Perşembe gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Ekim 2021...
7 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, doğu kesimlerinin sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 23°C
- Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 21°C
- Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 27°C
- Az bulutlu
- İZMİR °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 29°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 25°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
- KONYA °C, 19°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 18°C
- Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
- DÜZCE °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 19°C
- Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ordu çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 21°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- VAN °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık