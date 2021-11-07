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Çok bulutlu 13 C

    7 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Kasım 2021 Pazar hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 09:11
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    7 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

    Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Vatandaşlar 7 Kasım 2021 Pazar gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Kasım 2021...

    7 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    • EDİRNE °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • İSTANBUL °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
    • KIRKLARELİ °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • KOCAELİ °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 27°C
    • Az bulutlu
    • HATAY °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MERSİN °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 22°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ESKİŞEHİR °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KONYA °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • SİVAS °C, 18°C
    • Az bulutlu ve açık

    7 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KASTAMONU °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ÇORUM °C, 16°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SAMSUN °C, 18°C
    • Az bulutlu ve açık
    • TOKAT °C, 18°C
    • Az bulutlu ve açık
    • TRABZON °C, 18°C
    • Az bulutlu ve açık

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ERZURUM °C, 13°C
    • Az bulutlu ve açık
    • KARS °C, 13°C
    • Az bulutlu ve açık
    • MALATYA °C, 20°C
    • Az bulutlu ve açık
    • VAN °C, 15°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • DİYARBAKIR °C, 24°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 25°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 23°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık

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