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    7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto 7 Kasım 2022 çekilişi dün akşam noter huzurumda gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları..
    • 08.11.2022 - 10:11
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    7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilimektedir. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir şans oyunudur. Oynadığınız kolonlarda en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirseniz farklı tutarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına  göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki gibidir.

    7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye... #1

    7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları

    Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 7 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte şanslı numaralar..

    37 - 55 - 58 - 64 - 66 - 72 - Joker: 16 SüperStar: 79


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