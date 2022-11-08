7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye...

7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 174 milyon dev ikramiye...

Çılgın Sayısal Loto 7 Kasım 2022 çekilişi dün akşam noter huzurumda gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları..

Çılgın Sayısal Loto her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilimektedir. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir şans oyunudur. Oynadığınız kolonlarda en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirseniz farklı tutarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki gibidir.

7 Kasım 2022 Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 7 Kasım 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte şanslı numaralar..

37 - 55 - 58 - 64 - 66 - 72 - Joker: 16 SüperStar: 79