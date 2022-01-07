7 Ocak Cuma 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Ocak 2022 Cuma hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Vatandaşlar 7 Ocak 2022 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Ocak 2022...

7 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile ile Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri, Mersin'in batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.