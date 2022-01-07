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- 7 Ocak Cuma 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
7 Ocak Cuma 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 09:26
- Güncelleme : 07.01.2022 - 09:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 7 Ocak 2022 Cuma gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Ocak 2022...
7 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri ile ile Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- BURSA °C, 15°C
- Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- EDİRNE °C, 10°C
- Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- İSTANBUL °C, 13°C
- Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 16°C
- Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 15°C
- Çok bulutlu
- İZMİR °C, 16°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 11°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri, Mersin'in batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 19°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 17°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- HATAY °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA °C, 13°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KONYA °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Sinop hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 12°C
- Çok bulutlu
- DÜZCE °C, 17°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 11°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 16°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AMASYA °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ÇORUM °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 15°C
- Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 3°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 2°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MALATYA °C, 5°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- VAN °C, 5°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 10°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİİRT °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 12°C
- Parçalı bulutlu