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    7 Ocak İzmir elektrik kesintileri! Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

    İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar hangi bölgelerde elektriklerin kesileceğini araştırıyor. İşte 7 Ocak 2023 İzmir elektrik kesintisi sorgulama...
    • 07.01.2023 - 14:07
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    7 Ocak İzmir elektrik kesintileri! Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

    Vatandaşlar İzmir’de GEDİZ elektrik kesintisi hakkında araştırmalar yapıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Ocak 2023 Cumartesi günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

    İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere çoğu ilçenin farklı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırma yapılıyor.

    Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?” sorularını araştırıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

    İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

    İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    7 Ocak İzmir elektrik kesintileri! Hangi ilçelerde elektrik kesilecek? #1


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