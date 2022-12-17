70 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 17 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi olan 17 Aralık 2022 Cumartesi çekilişi bu akşam 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız verdi.

Büyük ikramiyenin 70.747.037,85 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Büyük ikramiyenin sahibini bulamadığı çekilişte ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarları şu şekilde;

Şans oyunu tutkunlarının yakında takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktadır.

İşte merakla beklenen 17 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

17 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları

Bu akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte çekiliş sonuçları..

7 - 13 - 39 - 41 - 65 - 69 Joker: 45 Süperstar: 66