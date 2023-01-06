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    Hangi kara yolu kapalı?

    Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • 06.01.2023 - 11:40
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    Hangi kara yolu kapalı?

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    AA'nın haberine göre;Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas -İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

    Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü devam ediyor. Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Karacasu-Tavas yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

    Osmancık-Merzifon yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım eski Çeltek servis yolundan sağlanıyor. Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.


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