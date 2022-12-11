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    Bodrum'u sağanak vurdu

    Muğla2nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartlarına rağmen bir kişinin denizde uçurtma sörfü yaptığı görüldü.
    • 11.12.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 15:11
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    Bodrum'u sağanak vurdu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Muğla'ya yaptığı uyarıların ardından kentte sağanak yağış etkili oldu.

    Yağış özellikle Bodrum ilçesinde olumsuzluklara neden oldu.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde ve sokakları su basarken, sahilde de dev dalgalar oluşmaya başladı.

    Denizin rengi kahverengi oldu

    Fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştığı belirtildi. Yetkililerce balıkçılara ve tur teknelerine denize açılmaması için uyarı yapıldı.

    Akyarlar ve Ortakent bölgelerinde yağmurla birlikte denizin rengi kahverengiye döndü.

    Bodrum u sağanak vurdu #1

    Dalgalar 2 metreye ulaştı

    Bölgesel yağışların etkili olduğu kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi buldu.

    Bodrum'u sağanak vurdu VİDEO

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    Hava şartlarına rağmen denizde sörf yaptılar

    Bodrum Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü tıkanan mazgalları açarken, olası bir duruma karşı belediye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

    Öte yandan sağanak ve fırtınaya rağmen bir kişinin denizde uçurtma sörfü yaptığı görüldü.

    DHA'nın aktarımına göre; yağmur ve fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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