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    Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

    Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • 24.05.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:10
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    Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

    Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Su birikintileri oluştu

    Sağanak yağıştan korunmak isteyenler kapalı alanlara sığınırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Trafik ekipleri bu caddelerde trafiği kontrollü olarak sağladı.

    DHA'nın haberine göre, Meteoroloji yetkilileri, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini söyledi.

    Edirne'de sağanak yağış etkili oldu VİDEO

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #1

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #2

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #3

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #4

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #5

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #6

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #7

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #8

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #9

    Edirne de sağanak yağış etkili oldu #10


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