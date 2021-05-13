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    Antalya'da turistler sahile indi

    Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler sahile akın etti.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 12:32
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    Antalya'da turistler sahile indi

    Turizm kenti Antalya'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde halk evlerinde, turistler ise sahilde zaman geçirdi.

    Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla sahilin tadını çıkardı.

    SU SICAKLIĞI 17 DERECE

    Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da Konyaaltı sahili doldu.

    Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu.

    Antalya'da turistler sahile indi ViDEO

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

    Antalyada turistler sahile indi

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