Üç biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu’na aktarılırken, 25 milyonun sahibinin Manisa Akhisar’dan olduğu belirtildi.

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye, bir adet çeyrek bilete isabet etti.

İKRAMİYE ÇIKAN 3 BİLET SATILMADI

Satılmayan üç çeyrek biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon lira Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

TEK TALİHLİ AKHİSAR'DAN

Büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

SİSAL ŞANS: TALİHLİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ

Çekilişi gerçekleştiren Sisal Şans, “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Milli Piyango 2021 çekilişinde büyük ikramiyenin çıktığı 4 biletten üçü satılmadı ViDEO