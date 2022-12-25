Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.506
-0.16%
BTXN Coin
6.73
-1.46%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    • 75 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

    75 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

    Çılgın Sayısal Loto 24 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar..
    • 25.12.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    75 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

    Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi olan 24 Aralık 2022 Cumartesi çekilişi bu akşam 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı.

    Büyük ikramiyenin 75.169.802,19 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

    Büyük ikramiyenin sahibini bulamadığı çekilişte ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı şu şekilde;

    75 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları.. #1

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktadır.

    İşte merakla beklenen 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

    24 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları

    Bu akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte çekiliş sonuçları..

    9 - 31 - 34 - 75 - 80 - 86 Joker: 50 Süperstar: 62


    Elazığ’da markette 100 bin TL’lik soygun yapan şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    Elazığ’da markette 100 bin TL’lik soygun yapan şüpheli tutuklandı

    'Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam'
    Gündem

    'Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam'

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir