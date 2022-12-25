75 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 24 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi olan 24 Aralık 2022 Cumartesi çekilişi bu akşam 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı.

Büyük ikramiyenin 75.169.802,19 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Büyük ikramiyenin sahibini bulamadığı çekilişte ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı şu şekilde;

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktadır.

İşte merakla beklenen 24 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

24 Aralık 2022 Sayısal Loto sonuçları

Bu akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte çekiliş sonuçları..

9 - 31 - 34 - 75 - 80 - 86 Joker: 50 Süperstar: 62