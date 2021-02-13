Niğdeli bakkaldan sitem: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

75 yıldır bakkallık yapan 88 yaşındaki Rüştü Meriç, marketlerden dolayı düşen satışlara sitem ederek, "Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor." dedi.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'ndeki 40 metrekare dükkanda 75 yıldır bakkallık yapan Rüştü Meriç, güler yüz ve tatlı dille müşterilerine hizmet veriyor. Dürüstlüğü sayesinde yıllardır bakkal dükkanının ayakta kaldığına dikkat çeken Meriç, eskiden işlerinin daha iyi olduğunu ancak büyük marketler yüzünden düşüş yaşandığını anlattı.

MÜŞTERİLER DEĞİŞTİ

Müşterilerin değiştiğini belirten Meriç, "Şimdi müşteriler değişti, menfaatine geziyor. Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor. Biz her zaman müşterinin yanındayız. Müşterinin kart limiti dolar, gelir benden para alır, yatırır. Veresiye alır, canı ister 'bu ay veremeyeceğim' der, gelecek aya kalır. Hep böyle gidiyor." dedi.

"ESKİ ESNAFLAR SAMİMİYDİ"

Esnafa, doğruluk ve iyilikten ayrılmamalarını tavsiye eden Meriç, "Esnaf eskiden birbirine karşı daha samimiydi. Şimdi öyle bir şey yok. Komşu, komşuyu çekemez oldu. Eskiden birbirimizin açığını kapatırdık. Bir arkadaşımız şehir dışına giderdi, ben onun işini görürdüm. Siftah yaptığımda gelen müşteriyi, komşu esnafa gönderirdik. Şimdiki esnaf, her şeyin kendilerinden alınmasını istiyor" diye konuştu.