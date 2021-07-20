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    Bodrum'da bayram yoğunluğu

    Yerli ve yabancı turistler tatilini geçirmek üzere Bodrum'a akın etti. Sahillerde adım atacak yer kalmazken, otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.
    • İHA
    • 20.07.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 17:18
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    Bodrum'da bayram yoğunluğu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

    Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, sıcak hava ve denizin tadını çıkardı.

    Yaşanan yoğunluk çekilen karelere yansırken, ilçede nüfusun 1 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

    TATİLCİLER SAHİLLERİ DOLDURDU

    9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı  turistler, Bodrum'a akın etmişti. Arife günü akşama kadar trafik kuyruğu kilometrelerce uzamış, vatandaşlar yaklaşık 5 dakikalık yolu bir buçuk saatte tamamlayabilmişti.

    Bayramın birinci günü sahillerde insan yoğunluğu oluştu. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmak isteyen tatilciler, sahilleri doldurdu.

    Bodrum da bayram yoğunluğu #1

    DENETİMLER ARTIRILDI

    Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere emniyet güçleri denetimlerini artırdı.

    Kolluk kuvvetleri vatandaşların güvenli bir tatil yapmaları için, güvenliği en üst seviyeye çıkarttı.

    Bodrum da bayram yoğunluğu #2

    TATİLCİLER MAVİ YOLCULUĞA ÇIKTI

    Uçaklar ek seferlerini üç katına çıkartırken, otobüs şirketleri ise bazı şehirlerden saat başı olarak sefer düzenlemeye başladı.

    Öte yandan, sadece karadan ve havadan değil denizden gelen insan sayısının hayli fazla olduğu gözlemlendi.

    Yüzlerce tekne Bodrum koylarına demir attı. Birçok tatilcinin mavi yolculuğa çıktığı öğrenildi.

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