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    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi

    Ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunan göl, ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 12:59
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    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi

    Bitlis'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü'nde baharın gelişiyle birlikte görsel şölen yaşanıyor.

    Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"nün sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, bu yıl ziyaretçilerini bekliyor.

    NEMRUT'TA EŞSİZ GÜZELLİK

    Karlı dağları, endemik bitkileri, sıcak ve soğuk gölleriyle birlikte baharı karşılayan göldeki eşsiz güzellik, havadan görüntülendi.

    Göl, mavi rengi ve dağlardaki kar birikintileriyle hem ziyaretçilerine hem de fotoğraf sanatçılarına görsel şölen sunuyor.

    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi #1

    NEFES KESEN MANZARA

    Zirveye çıkıldığında bir tarafta Van Gölü, diğer tarafta Nemrut Krater Gölü’nü izleme fırsatı bulan ziyaretçileri önce kar tünelleri karşılıyor.

    Muhteşem doğası ve endemik bitki türleriyle de ilgi odağı olduğu Nemrut, geçtiğimiz yıllarda elle beslenen ayılarıyla gündeme gelmişti.

    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi #2

    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi #3

    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi #4

    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi #5

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    Nemrut Krater Gölü, havadan görüntülendi #7

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