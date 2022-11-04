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    Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

    İzmir depreminin ardından sosyal medya üzerinden gündeme getirilen Ay Tutulması ile ilgili, "Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündem oldu.
    • 04.11.2022 - 13:29
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    Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

    Yılın ilk Ay Tutulması 16 Mayıs 2022 tarihinde, Akrep burcunda gerçekleşti ve etkisi 6 ay kadar sürdü.

    Güçlü etkilere sahip olan bu tutulmalar, 2022 yılında Akrep ve Boğa aksında gerçekleşiyor.

    Herkesi yakından ilgilendiren bu tutulmalar, gece saatlerinde gerçekleşen İzmir depremi ile yeniden gündem oldu.

    Bazı astrologlar tutulmaya Üranüs'ün etki ettiğini ve bu nedenle yer hareketlerinin görülebileceğini yazdı.

    Bunun üzerine, "Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı..

    Ay Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

    Ay Tutulması kasım ayının 8'inde ve Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saati ile 14.00'te yaşanacak.

    Ay Tutulması ne zaman, Türkiye den görülecek mi? #1

    Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülen Ay Tutulması bu yıl sadece Avrupa, Afrika ve Asya'dan izlenebilecek. Türkiye'den gözükmeyecek.


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