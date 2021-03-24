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- Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi
Ulaşımı etkileyen kar yağışı nedeniyle ekipler, tuzlama çalışması yaptı. Sürücülerden zincir bulundurmaları istendi.
- AA
- 24.03.2021 - 08:48
- Güncelleme : 24.03.2021 - 09:15
Bolu Dağı'nda dün başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürdü.
Bolu Dağı'nın D-100 karayolu Düzce geçişinde gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kara yolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
SÜRÜCÜLERE ZİNCİR TAVSİYESİ
Bölgede görevli polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.
Yetkililer, kar yağışına karşı, sürücülere yanlarında çeki halatı ve zincir bulundurmalarını tavsiye etti.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi ViDEO