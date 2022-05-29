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    İstanbullular Şile'ye akın etti

    Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Şile'yi doldurdu. Şile'de yaşana yoğunluk ve vatandaşlar keyfili anları, havadan çekilen görüntülere yansıdı.
    • 29.05.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 16:21
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    İstanbullular Şile'ye akın etti

    İstanbullular uzun süre yağmur ve soğuk havanın ardından, güneşe kavuştu.

    Tatile çıkmak için okulları bekleyenler İstanbullular, alternatifleri değerlendirmeye başladı.

    30 dereceyi geçen sıcakta bunalan vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte soluğu Şile'de aldı.

    "İnsanlar denizi özlemiş"

    Hafta sonu ailesiyle birlikte geçiren Ahmet Bacaksız, "Sultanbeyli'den geldik. Bugün hava güzel, denizde güzel çocuklara değişiklik olsun diye geldik.

    Şile plajına iki yıldır pandemi nedeniyle gelememiştik. İnsanlar baya özlemişler denizi, yoğunlaşmaya başladı." dedi.

    İstanbullular Şile'ye akın etti ViDEO

    "Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyorduk"

    DHA'nın haberine göre; ailesiyle birlikte Ümraniye'den gelen Mert Uzun ise "Bugün çok sıcak hava, çocuklarla birlikte gelelim serinleyelim dedik. Deniz soğuk, hava sıcak ama daha giremedik.

    Biraz kalabalık plaj, bu kadar beklemiyorduk aslında. Şimdi çocuklarla birlikte oyun oynayarak zamanımızı geçiriyoruz" diye konuştu.

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