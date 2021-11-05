İstanbul'dan sis manzaraları

İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul bugün yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı.

Şehrin birçok bölgesinde görüş mesafesini düşürerek trafikte yoğunluğa neden olan sis, İstanbulluların trafik çilesini perçinledi.

BOĞAZ'IN ENFES SİSLİ MANZARASI

Deniz trafiğini de tamamen durduran sis, her ne kadar hayatı olumsuz etkilese de özellikle Boğaz çevresinde güzel görüntülere neden oldu.

Şehrin yüksek bölgelerinden İstanbul Boğazı'nı izleyenler, eşsiz bir tabloyu seyreder gibi keyif alırken, kartpostallık görüntüler fotoğrafçıların da kadrajlarını süsledi.

CUMARTESİ ÖĞLEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

Meteorolojiden de sis nedeniyle 'sarı kod' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanılırken yoğun sisin yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

SİS BAZI BÖLGELERDE TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Gün boyu etkisini gösteren yoğun sis akşam saatlerinde de tesirini devam ettirince, şoförlerin görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy'de başlayan trafik yoğunluğunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ettiği görüldü.

Birçok yerde trafiğin kilitlendiği vurgulanırken, trafiğin yoğun olmadığı bölgelerde ise sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi.

İstanbul'da sis havadan görüntülendi VİDEO