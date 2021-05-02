7’den 70’e herkesin sevdiği tat: Ekşili köfte

Sizi alıp çocukluğunuza götürecek, büyük küçük herkesin sevdiği bir lezzeti bugün iftar sofralarına taşıyoruz…

Hemen hemen her yörede annelerimizin elleriyle daha da lezzetli olan bu yemek, istinasız hepimiz tarafından çok seviliyor. Özellikle kalabalık aileler için bereketiyle tabakları doldurarak hem çorba hem de ana yemek görevini üstlenebiliyor. Pirinçle çoğaltarak hazırladığımız lezzetli köftelerin patates ve havuçla birleşimine, ekşili sosuyla olan uyumuna bayılacaksınız. Köfteleri yuvarlarken evin minik ellerinden yardım isteyebilir, iftar sofrası hazırlığına ev halkını da dahil edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık…

Ekşili Köfte Tarifi VİDEO

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

- 1 adet patates

- 1 adet havuç

- 1 diş sarımsak

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 adet limon suyu

- 1 litre su

Köfte için;

- 500 gr kıyma

- 1 adet rendelenmiş soğan

- 1 adet yumurta

- ½ su bardağı pirinç

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- ¼ bağ maydanoz

- 1 su bardağı un

Yapılışı

Boş bir karıştırma kabına kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, pirinç, tuz, karabiber ve doğradığınız maydanozu alın. Kıvam almaya başlayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Yoğurduğunuz köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve un serili geniş bir kabın içerisine alın. Köftelerin her tarafının unla kaplandığına emin olun.

Tencereye zeytinyağını alıp küp şeklinde doğradığınız patates ve havucu soteleyin. Halka doğradığınız sarımsağı da ilave edip domates salçası ve biber salçası ile birlikte kavurun. Sebzelerin üzerine suyu ekleyip tuz ayarını yapın ve kaynamasını bekleyin. Ardından una buladığınız köfteleri kaynayan suyun içerisine atın ve limon suyunu ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

Ekşili köfte besin değerleri: