'8 bin liraya çalışan insanlar var' demişti! Rıdvan Dilmen o sözlerine açıklık getirdi

'8 bin liraya çalışan insanlar var' demişti! Rıdvan Dilmen o sözlerine açıklık getirdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hollanda-Türkiye maçının ardından "asgari ücret" ile ilgili söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Dilmen'den konuyla ilgili açıklama geldi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Johan Cruyff Arena'da konuk olduğu Hollanda'ya 5-0 mağlup oldu ve liderliğini rakibine kaybetti.

Hollanda-Türkiye maçının ardından TRT'de açıklamalarda bulunan spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in "asgari ücret" ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem oldu.

''8 BİN LİRAYA ÇALIŞAN İNSANLAR VAR''

Dilmen, ''Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretli çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var.'' ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbol adamının bu sözleri, sosyal medyada tepki çekti. Pek çok kullanıcı, "Asgari ücreti 8 bin lira olarak mı biliyor?" yorumunda bulundu.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Rıdvan Dilmen, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Deneyimli futbol adamı, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınla okudum. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

''Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi!! Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum!!

Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı! Olmaz da! Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse! ki ! Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun.

Rabbim de inşaallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla..."