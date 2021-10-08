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- 8 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
8 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 8 Ekim 2021 Cuma gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim 2021...
8 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 24°C
- Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
- MANİSA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 31°C
- Az bulutlu ve açık
- ISPARTA °C, 26°C
- Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 22°C
- Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- TOKAT °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 16°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
- MALATYA °C, 24°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 28°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık