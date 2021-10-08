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    8 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 8 Ekim 2021 Cuma hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 08:45
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    8 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 8 Ekim 2021 Cuma gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Ekim 2021...

    8 EKİM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    • ÇANAKKALE °C, 24°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İSTANBUL °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • KOCAELİ °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ °C, 28°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MANİSA °C, 29°C
    • Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    8 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 33°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ANTALYA °C, 29°C
    • Az bulutlu ve açık
    • HATAY °C, 31°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ISPARTA °C, 26°C
    • Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ÇANKIRI °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KONYA °C, 22°C
    • Az bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • DÜZCE °C, 25°C
    • Parçalı bulutlu
    • SİNOP °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 24°C
    • Parçalı bulutlu
    • SAMSUN °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu
    • TOKAT °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • TRABZON °C, 20°C
    • Parçalı yer yer çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 16°C
    • Parçalı bulutlu
    • KARS °C, 12°C
    • Parçalı bulutlu
    • MALATYA °C, 24°C
    • Az bulutlu
    • VAN °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    8 Ekim 2021: Bugün hava nasıl olacak? #2

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP °C, 28°C
    • Az bulutlu ve açık
    • SİİRT °C, 27°C
    • Az bulutlu ve açık
    • ŞANLIURFA °C, 30°C
    • Az bulutlu ve açık

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