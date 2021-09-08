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- 8 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
8 Eylül 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 09:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji'nin açıklamasına göre bazı illerde sıcaklık oranı azalırken bazı illerde ise değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 8 Eylül 2021 Çarşamba gününde iiler bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül 2021..
8 EYLÜL 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 27°C
- Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 32°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık
- MANİSA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 35°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 30°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 32°C
- Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
- MERSİN °C, 33°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 24°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 23°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 27°C
- Parçalı bulutlu
- KARS °C, 26°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C
- Az bulutlu
- VAN °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık