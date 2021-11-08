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- 8 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?
8 Kasım 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 11:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Vatandaşlar 8 Kasım 2021 Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Kasım 2021...
8 KASIM 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
- KIRKLARELİ °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 29°C
- Az bulutlu ve açık
- ANTALYA °C, 25°C
- Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 27°C
- Az bulutlu ve açık
- MERSİN °C, 26°C
- Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 21°C
- Az bulutlu ve açık
- SİVAS °C, 17°C
- Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KASTAMONU °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ÇORUM °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu