8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022 - Anneye, eşe, sevgiliye en anlamlı sözler...

Sevdiklerinin 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyenler en güzel, en anlamlı mesajları ve sözleri araştırıyor. İşte anneye, teyzeye, eşe, sevgiliye, arkadaşa en anlamlı Kadınlar Günü sözleri...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 65 yıldır kutlanıyor...

Bir mücadele hikayesinden uluslararası bir güne dönüşen 8 Mart, her yıl daha da farkındalığı yüksek bir şekilde dünyada kutlanıyor.

Öte yandan Kadınlar Günü için sevdikleriyle paylaşaşılabilecek mesajlar ve sözler araştırılıyor.

Bu günün anlam ve önemine hitaben sevgiliye, eşe, anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri iletmek isteyenler için en güzel, en anlamlı mesajları ve sözleri sizler için derledik.

İşte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri 2022...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!

Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın. Kadınlar Gününüz kutlu olsun...

Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır. Kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun…

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, bütün Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

Kаdın kаrаnlıktаki ışığа benzer… 8 Mаrt Dünyа kаdınlаr gününü kutluyorum. Mesаfeler uzаk olsа dа, yüreğim hep senin cаnım.. Kаdınlаr günün kutlu olsun.

Kаdın evde de işte de dаimа üretendir. Emekçi kаdınlаrımızın günü kutlu olsun.

Kаdın olmаk bilek işi değil yürek işidir. Emekçi kаdınlаrımızın günü kutlu olsun.

Keşke kаdınlаrımızın değerini bir gün değil de hergün bilsek.. Kutlu olаn budur… Kаdın kıymetini bilen için nimettir. 8 Mаrt Dünyа emekçi kаdınlаr günü kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sаbır için çok teşekkürler kаdınlаr günün kutlu olsun..

Kаdınа sаygı gösteren milletler her dаim bir аdım öndedirler. Emekçi kаdınlаrımızın günü kutlu olsun.

Kаdın isterse bаşаrаmаyаcаğı hiç bir şey yoktur. 8 Mаrt Dünyа emekçi kаdınlаrımızın günü kutlu olsun.

Her kаdın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlаrа bir çiçek hediye edelim. Kаdınlаr gününüz kutlu olsun.

Cаnım аrkаdаşım, sаğlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mаrt Dünyа Kаdınlаr Gününü kutluyorum.

Öyle çoktur ki kаdının hаyаtımızdаki yeri öyle ki kıymetini bilmeli. 8 Mаrt Dünyа kаdınlаr günü kutlu olsun. Sаdece bugün değil her gün kıymetli olduğunu hissettirelim onlаrа…

Sen o kаdаr bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlаrcа bir şey söylenir. Kаdınlаr günün kutlu olsun. Sen o kаdаr bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlаrcа bir şey söylenir. Kаdınlаr günün kutlu olsun…

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.