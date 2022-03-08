8 Mart Salı otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? 'Kadınlar Günü' tarifesi

Kadınlar günü olması nedeniyle milyonlarca kadın "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 8 Mart Salı metrobüs, metro, otobüs bedava mı?'' sorularının yanıtını araştırıyor.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesi ile İstanbul'da toplu taşıma araçlarına dair açıklama yapıldı.

Kadınlar Günü özel tarife, İBB tarafından vatandaşlara duyuruldu.

8 Mart Salı günü İstanbul'da toplu taşıma araçlarına binecek olan vatandaşlar, ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Peki, 8 Mart otobüs, metrobüs ve metrolar bedava mı? Bugün otobüsler, köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte ayrıntılar..

8 MART SALI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel tarifeyi duyurdu.

Kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada 8 Mart’a özel ücretsiz biniş hakkına sahip olacak.

Kadın vatandaşlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak ilk ulaşım seferlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.