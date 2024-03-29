8 Nisan tam Güneş tutulması öncesi 2006'daki görüntüler gündem oldu Dünyanın heyecanla beklediği tam Güneş tutulması öncesinde, Anadolu Ajansı'nın 2006'da yaşanan ve Türkiye'den de gözlemlenen tutulma sırasında çektiği renkli görüntüleri servis edildi.

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AA

2024'te yaşanacak astronomik olaylar, uzay ve gökyüzü tutkunlarını heyecanlandırıyor.

Senenin başında olmamıza karşın Kar ayı, Süper Ay, Mikro Ay gibi belli başlı olayları geride bıraktık.

Güneş sisteminin ilk gezegeni Merkür, ocak ayının ilk günlerinden itibaren gökyüzünde en yüksek konumuna erişti.

Bu dönemde Dünya ile Güneş arasından geçen Merkür, Türkiye'den 8 Ocak gün doğumu öncesinde hilal şeklinde görüldü.

Yılın ilk dolunayı yani "Kurt Dolunayı" 25 Ocak'ta, bir sonraki dolunay da 24 Şubat'ta görüldü.

8 Nisan'da tam Güneş tutulması gerçekleşecek

Bu süreçte ise sıra Güneş tutulmasında...

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki, 8 Nisan'da meydana gelecek.

Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması; Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.

Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek ikinci tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenemeyecek.

2006'daki arşiv görüntüler paylaşıldı

Bu süreçte Anadolu Ajansı, 2006 yılında gerçekleşen tam güneş tutulmasına ilişki arşiv görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşlar tarafından gözlemlenen bu harika tabiat olaylarına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)