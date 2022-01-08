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- 8 Ocak Cumartesi 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
8 Ocak Cumartesi 2022: Bugün hava nasıl olacak? Bölge bölge son tahminler...
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 10:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 8 Ocak 2022 Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak 2022...
8 OCAK 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BURSA °C, 16°C
- Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- EDİRNE °C, 11°C
- Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 12°C
- Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak
- yağışlı KOCAELİ °C, 16°C
- Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 17°C
- Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 11°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 15°C
- Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 10°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KONYA °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ,
- BOLU °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 10°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 14°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- AMASYA °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
- ÇORUM °C, 12°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 13°C
- Parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- ERZURUM °C, 2°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 2°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 7°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 4°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 11°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 15°C
- Az bulutlu ve açık